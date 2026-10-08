वायरल थप्पड़ कांड अब हाईकोर्ट पहुंचा, प्रवेश वर्मा और पुलिस से आखिर क्यों मांगा गया जवाब?

PWD Minister Parvesh Verma:दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े थप्पड़ विवाद ने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। एक AAP कार्यकर्ता को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की है।