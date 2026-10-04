‘हम गौ-माता की रक्षा करेंगे, बस इंतजार कीजिये’, UCC लागू करने पर भी बोले बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और लव जिहाद, लैंड जिहाद तथा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को छह महीने का समय दिया जाए, इसके बाद इन मुद्दों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी और राज्य में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।