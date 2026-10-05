जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो लोगों ने ही बना दी 2 किमी की सड़क, तमिलनाडु में ग्रामीणों ने दी वोटर ID लौटाने की चेतावनी

ग्रामीणों ने बताया उन्होंने यूनियन कार्यालय, तहसील तथा जिला प्रशासन से कई बार सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन किसी भी सरकार, जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। आखिरकार कोन्नाकाट्टुपाडुकै गांव के लोगों ने हर घर से करीब दो-दो हजार रुपए का सहयोग जुटाया और लगभग पांच लाख रुपए एकत्र कर जेसीबी व रोड रोलर की मदद से दो किलोमीटर सड़क का बेस तैयार कराया।