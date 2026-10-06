चीन-पाक चुनौती के बीच IAF की बड़ी तैयारी, तेजस MK-1A की पहली पूर्ण स्क्वाड्रन का ठिकाना तय

First Full Squadron: चीन और पाकिस्तान के दो मोर्चों को संभालने के लिहाज से भारतीय वायुसेना की लगातार कम हो रही स्क्वाड्रन क्षमता एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में तेजस युद्धक विमानों के उन्नत संस्करण एमके-1ए वायुसेना को इसी वित्त वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अक्टूबर माह में ही इसकी नियमित डिलीवरी को लेकर समय सीमा तय करने की समीक्षा होगी।