‘समझौता करो या सैन्य नतीजे भुगतो’, इजराइली राजदूत की ईरान को दो टूक चेतावनी

शुक्रवार को 'एक्सियोस' ने तीन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों ने कैंप डेविड में गुप्त बैठक की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, युद्ध मंत्री पीटर हेगसेथ, दूत स्टीव विटकॉफ, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ और जनरल डैन केन शामिल थे। बैठक में ईरान के साथ युद्ध के अगले कदमों और यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी-समर्थित अभियान पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया।