अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी कंपनी ने तेल से कमाए 10 अरब डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे दिया चकमा?

यह रकम तेल निर्यात से आई है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यह कंपनी अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तेजी से अपना कारोबार चला रही है। अमेरिका और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए यह बड़ा झटका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाबंदियों के बावजूद इस कंपनी ने ट्रंप को कैसे चकमा दिया?