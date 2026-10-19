अंधेरी रेलवे स्टेशन से हमलावरों की पल्सर बाइक जब्त, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद अब तक क्या हुआ?

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Tiger Shroff firing: रविवार शाम 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में वह बाल-बाल बच गए। घटना के बाद टाइगर से मिलने के राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया था। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर कर दी है। इधर, आरोपियों की पल्सर बाइक को पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन से जब्त कर लिया है। स्टेशन पर लगे CCTV में भी संदिग्ध दिखाई दिए हैं।
मुंबई पुलिस ने इस फायरिंग की घटना की जांच के लिए 15 टीमें गठित की हैं। पुलिस ने टाइगर के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज कर लिया है। उसके बाएं हाथ में गोली लगी है। मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (DCP) मोहित गर्ग ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे जब टाइगर श्रॉफ अपनी कार से फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे, तब कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए।
टाइगर श्रॉफ के घर की तस्वीरों में अभिनेता के कंधे और छाती पर पट्टी बंधी दिखी, और उनके दाहिने हाथ पर भी पट्टी लगी थी। इस दौरान वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रहे थे। मुलाकात के समय टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ भी वहां मौजूद थीं। अभिनेता से मिलने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात की और फायरिंग की घटना की निंदा की।
उन्होंने बताया कि टाइगर के हाथ में गनपाउडर और कांच के टुकड़ों के कारण चोटें आई हैं। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि यह एक बड़ी घटना है। पांच राउंड फायरिंग हुई, लेकिन गनीमत रही कि वे सुरक्षित बच गए। उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं, और यह घटना निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि 90 के दशक में इस तरह की गैंगवार काफी आम थीं, लेकिन 1995 में मुंबई पुलिस ने इनका खात्मा कर दिया था। लोगों को डराने-धमकाने की ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और हम इस गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे। टट
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तीन हमलावर थे। हमलावर पल्सर बाइक पर सवार थे। जब हमलावर गोलीबारी कर रहे थे तब टाइगर श्रॉफ कार में ड्राइवर की बाईं ओर बैठे थे। उसने कहा कि हमलावरों ने टाइगर की तरफ गोलियां चलाई, फिर सामने से गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। अभिनेता गोलीबारी के समय लेट गए। जिसके चलते उनकी जान बच गई। घायल ड्राइवर को पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी सीट पर बैठाया और टाइगर गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे।
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