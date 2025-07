Study Abroad: सबसे ज्यादा किन 10 देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं भारतीय छात्र, पढ़िए पूरी खबर

Top 10 Countries for Indian Students to Study Abroad: भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा (Indian students study abroad) प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों का रुख करते हैं, और यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। इस साल अमेरिका में वीज़ा प्रक्रिया (Study visa process for Indian students) सख्त होने के कारण भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, विकल्प के रूप में कई देश हैं, जहां पढ़ाई करने के लिए जाया जा सकता है । अगर विदेश में पढ़ाई के खर्च की बात करें तो कंसल्टेंसी फर्म कंसल्टिफ्लाई के शोध के अनुसार अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में पढ़ाई का सालाना खर्च 33 से 54 लाख तक (Tuition fees comparison study abroad) हो सकता है, जबकि कुछ यूरोपीय देशों में यही खर्च तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। यहां हम उन देशों (Best countries for Indian students) की सूची दे रहे हैं जहां भारतीय छात्र सबसे ज्यादा जाते हैं, साथ ही वीज़ा प्रक्रिया, फीस और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।