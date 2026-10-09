West Bengal ByElection Results: शुभेंदु अधिकारी बोले- हम दोस्त बन गए, मंत्री इंद्रनील खान ने कहा- ‘डबल इंजन’ सरकार पर जनता का भरोसा

West Bengal ByElection Results: कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उपचुनाव के नतीजों पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम दोस्त बन गए। वहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण ने राज्य में सुशासन का उदाहरण पेश किया है। नंदीग्राम भाजपा जिला अध्यक्ष मलय सिंघा ने भी पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें अपने उम्मीदवार के डेढ़ लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने की उम्मीद है। यहां देखें ByElection Result Live Updates