‘वोट की रक्षा नहीं हुई तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र’, ECI और मोदी सरकार पर वाई.एस. शर्मिला का हमला, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाएं इस समय भारी राजनीतिक दबाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग के भीतर नियमों की अनदेखी की जा रही है।

शर्मिला ने कहा कि चुनाव आयोग का नियम स्पष्ट है, कोई भी आदेश या तो तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए या फिर कम से कम दो आयुक्तों के बहुमत से। लेकिन वर्तमान में नियमों को दरकिनार कर ऐसे 14 आदेश जारी किए गए, जिन पर सर्वसम्मति या आवश्यक बहुमत था ही नहीं। उन्होंने इसे चुनाव आयोग के भीतर सीधे हस्तक्षेप का प्रमाण बताया।