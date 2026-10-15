15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपके ने सरकार से पूछ लिया ये सवाल?

Abhijeet Dipke Latest News: दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने गुरुवार तड़के हिरासत में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई पर अभिजीत दीपके ने सरकार से सवाल किया कि अंकिता के माता-पिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Oct 15, 2026

Ankita Bhandari Case

अभिजीत दीपके। (फाइल फोटो-ANI)

Ankita Bhandari Case: बेटी को न्याय दिलाने की मांग लेकर रातभर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार तड़के हिरासत में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने एक बार फिर मामले को चर्चा में ला दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अंकिता के माता-पिता के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर अपने ही नागरिकों के साथ इतनी बेरहमी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि यह सब देखकर हर किसी को शर्म आनी चाहिए और अंकिता के माता-पिता इस तरह के बर्ताव के हकदार नहीं हैं।

रातभर धरना, तड़के पुलिस की कार्रवाई

अंकिता के माता-पिता बुधवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे। उनके साथ विपक्षी नेता और दूसरे प्रदर्शनकारी भी मौजूद थे। प्रदर्शन की मुख्य मांग भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के फैसले पर रोक लगाने की थी। परिवार चाहता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की चल रही सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति रोक दी जाए।

रातभर प्रदर्शन के बाद गुरुवार तड़के पुलिस ने धरनास्थल पर कार्रवाई की। अंकिता के माता-पिता सहित कई विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया गया। बाद में माता-पिता को रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार के रवैये पर सवाल उठाए।

पिता ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति रद्द नहीं की गई तो वे फिर से देशभर में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा। परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और मामले से जुड़े सवालों पर ध्यान दिया जाए।

राहुल और प्रियंका गांधी भी पहुंचे

धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इंडिया गेट पहुंचे थे। दोनों ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर समर्थन जताया। इसके बाद धरना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

क्या है अंकिता भंडारी मामला?

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद परिवार मामले से जुड़े सवालों और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है।

अब पिता के 24 घंटे के अल्टीमेटम और अभिजीत दीपके के सवालों के बाद इस मामले में सरकार की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। परिवार ने साफ कर दिया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन फिर तेज किया जाएगा।

Ankita Bhandari Case: इंडिया गेट पर आधी रात कार्रवाई, माता-पिता रिहा; VIP एंगल की जांच पर अड़ा परिवार

ये भी पढ़ें
Ankita Bhandari Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Updated on:

15 Oct 2026 09:31 am

Published on:

15 Oct 2026 09:31 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपके ने सरकार से पूछ लिया ये सवाल?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ankita Bhandari Case: इंडिया गेट पर आधी रात कार्रवाई, माता-पिता रिहा; VIP एंगल की जांच पर अड़ा परिवार

Ankita Bhandari Case
राष्ट्रीय

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- INDI गठबंधन में भी नेतृत्व को लेकर लड़ाई

Giriraj Singh
नई दिल्ली

चुनाव आयोग की बात मानने से सरकार ने किया था इंकार तो टीएन शेषन ने इस्तेमाल किया था अपना अधिकार

TN Seshan and Chandrashekhar political history, PM ko bhi dikha di thi power, Election Commission controversy in India
राष्ट्रीय

‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

Delhi protest
राष्ट्रीय

दिल्ली मेट्रो बंद करने के आरोप पर DMRC का जवाब, कहा- 10 अक्टूबर को चलीं 271 ट्रेनें, 45 स्टेशनों पर थी पाबंदी

DMRC Supreme Court
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.