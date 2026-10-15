अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपके ने सरकार से पूछ लिया ये सवाल?

Ankita Bhandari Case: बेटी को न्याय दिलाने की मांग लेकर रातभर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार तड़के हिरासत में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने एक बार फिर मामले को चर्चा में ला दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अंकिता के माता-पिता के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर अपने ही नागरिकों के साथ इतनी बेरहमी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि यह सब देखकर हर किसी को शर्म आनी चाहिए और अंकिता के माता-पिता इस तरह के बर्ताव के हकदार नहीं हैं।