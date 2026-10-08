CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, आज देशभर में कांग्रेस का हल्लाबोल, जंतर-मंतर बना छावनी

विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग की हालिया एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। विपक्ष इसे सीधे तौर पर वोट चोरी का मामला बता रहा है। इसी वजह से विपक्षी दल तीन प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं- एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए, वोटर लिस्ट से हटाए गए 13 करोड़ नामों को दोबारा बहाल किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें।