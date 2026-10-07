‘हम करके रहेंगे, हम करके रहेंगे’, 25 साल के सफर पर PM मोदी का संकल्प, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

PM Modi: गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्षों का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक बेहद भावुक और ऊर्जा से भरा संदेश दिया। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'सेवा ज्योति' कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यह अवसर केवल अतीत की यादों को सहेजने का नहीं, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों के प्रति खुद को समर्पित करने का है। 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, 'हम करके रहेंगे, हम करके रहेंगे।'