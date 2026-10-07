सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं प्रियंका गांधी, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिखा अनोखा अंदाज

सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं प्रियंका गांधी
Priyanka Gandhi Protest:कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं। प्रदर्शन के दौरान उनका यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर सड़क पर बैठीं और बाद में लेट गईं। इस दौरान विपक्षी नेता चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे।
प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी के हाथ में संविधान की प्रति दिखाई दी। कुछ देर बाद वह सड़क पर ही लेट गईं और संविधान की प्रति अपने हाथों में पकड़े रहीं। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और मतदाता सूची से जुड़े सवाल उठाए।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राहुल गांधी को ले जा रही बस को अग्रसेन की बावली के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोककर उसके टायर की हवा निकाल दी। पार्टी ने पोस्ट में अपने कार्यकर्ताओं के लिए ‘बब्बर शेर’ शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के मुताबिक, यह कार्रवाई राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के चुनाव आयोग के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान हुई।
विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अनियमितताओं पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है।
चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध संसद से लेकर सड़कों तक देखने को मिल रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी का संविधान की प्रति लेकर सड़क पर लेटना भी इसी विरोध का हिस्सा रहा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
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