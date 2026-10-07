सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं प्रियंका गांधी, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिखा अनोखा अंदाज

Priyanka Gandhi Protest:कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं। प्रदर्शन के दौरान उनका यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर सड़क पर बैठीं और बाद में लेट गईं। इस दौरान विपक्षी नेता चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे।