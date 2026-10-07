SIR पर फिर सड़क पर उतरी AAP, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कश्मीरी गेट CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने CEO कार्यालय के बाहर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। (फोटो सोर्स-ANI)
AAP Delhi protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। AAP के नेता और कार्यकर्ता कश्मीरी गेट स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दफ्तर के बाहर पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए।
AAP का यह प्रदर्शन मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुआ है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को स्थिति साफ करनी चाहिए।
AAP समेत विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में बदलाव से कई लोगों के नाम प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
AAP दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कश्मीरी गेट स्थित CEO दफ्तर के बाहर जुटे।
AAP का यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब एक दिन पहले मंगलवार को भी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर जाने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था और कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया था।
विपक्षी नेता चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट और SIR को लेकर अपनी शिकायतें रखना चाहते थे। इसके बाद बुधवार को AAP के साथ कांग्रेस और वाम दलों ने भी CEO दफ्तर की ओर मार्च का कार्यक्रम बनाया।
विपक्षी दलों का कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग पहले ही SIR की प्रक्रिया को लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुका है।
बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित CEO दफ्तर के बाहर AAP के प्रदर्शन से यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। आने वाले दिनों में भी विपक्ष इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है।
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