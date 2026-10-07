SIR पर फिर सड़क पर उतरी AAP, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कश्मीरी गेट CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

AAP का यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब एक दिन पहले मंगलवार को भी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर जाने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था और कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया था।