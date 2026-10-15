2 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद भी राजपाल यादव को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हुआ?

Supreme Court Hearing: अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस के सात मामलों में 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन उनकी सजा पर अभी फैसला नहीं हुआ है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने बताया कि पूरी रकम जमा कर दी गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दूसरे पक्ष से पूछा कि अब आपसी सहमति से मामला क्यों नहीं सुलझा लिया जाता। अदालत ने मामले की सुनवाई करने की बात कही, लेकिन सजा माफ करने का कोई फैसला नहीं सुनाया।