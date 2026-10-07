सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक्टर राजपाल यादव, 2 करोड़ रुपए के मामले में आज का दिन क्यों है खास?

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए एक और मौका दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 15 सितंबर के आदेश के बाद भी रकम जमा नहीं की गई। इसके बाद उन्हें मंगलवार तक पैसे जमा करने को कहा गया था और अगली सुनवाई बुधवार के लिए तय की गई।