CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, SIR के 14 फैसलों को पलटने की मांगतीन सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR से जुड़े कई फैसले CEC ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। यह दावा उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा पिछले महीनों में कम से कम 14 फैसलों पर आपत्ति जताए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।