जयंती स्पेशल: जानिए, ऋषिकेश मुखर्जी की आम आदमी से प्रेरित फिल्में, जिन्होंने बदली हिंदी सिनेमा की तस्वीर

हिंदी सिनेमा में "हृषि दा" के नाम से मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी की 30 सितंबर को 104वीं जयंती है। उनका जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने करीब 42 फिल्मों का निर्देशन किया। वे 4 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में मध्यवर्गीय सिनेमा के अग्रदूत माने गए। उनकी फिल्मों में पति-पत्नी के रिश्ते, दोस्ती, दफ्तर और घर की छोटी उलझनें हल्के-फुल्के अंदाज में दिखती हैं।