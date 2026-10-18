IND-W vs ZIM-W: स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा आज रच सकती हैं इतिहास? बड़े रिकॉर्ड बनाने पर होंगी निगाहें

जिम्बाब्वे के खिलाफ महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर खेल रहीं स्मृति मंधाना इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। दरअसल, स्मृति मंधाना महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5,000 रन का आंकड़ा छूने से महज कुछ रन दूर हैं। महाराष्ट्र के सांगली की रहने वाली स्मृति मंधाना को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 124 रनों की जरूरत है।। बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक किसी भी महिला या पुरुष खिलाड़ी ने 5,000 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है।