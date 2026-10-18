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IND-W vs ZIM-W: स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा आज रच सकती हैं इतिहास? बड़े रिकॉर्ड बनाने पर होंगी निगाहें

Smriti Mandhana and Shafali Verma: भारत-जिम्बाब्वे दूसरे महिला टी-20I मुकाबले में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी। जानें दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड और खास उपलब्धियों के बारे में।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2026

Smriti Mandhana and Shafali Verma Latest.

भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। (Photo- ANI)

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला आज, 18 अक्टूबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सभी की नजरें भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर टिकी होंगी। दोनों खिलाड़ियों के पास आज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका है।

स्मृति मंधाना रच सकती हैं इतिहास

जिम्बाब्वे के खिलाफ महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर खेल रहीं स्मृति मंधाना इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। दरअसल, स्मृति मंधाना महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5,000 रन का आंकड़ा छूने से महज कुछ रन दूर हैं। महाराष्ट्र के सांगली की रहने वाली स्मृति मंधाना को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 124 रनों की जरूरत है।। बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक किसी भी महिला या पुरुष खिलाड़ी ने 5,000 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है।

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

प्लेयरदेशसमय अवधिमैच रनकैटेगरी
स्मृति मंधाना भारत2013-20261804876महिला टी-20I
सूजी बेट्सन्यूजीलैंड2007-20261864758महिला टी-20I
बाबर आजमपाकिस्तान2016-20261454596टी-20I
जोस बटलरइंग्लैंड2011-20261634382टी-20I
हरमनप्रीत कौरभारत2009-20262114347महिला टी-20I
चमारी अट्टापट्टूश्रीलंका2009-20261734311महिला टी-20I
रोहित शर्माभारत2007-20241594231टी-20I
विराट कोहली भारत2010-20241254188टी-20I

स्मृति मंधाना ने अब तक 180 महिला टी-20 इंटरनेशनल मैचों की 173 इनिंग्स में कुल 4,876 रन बनाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने 186 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 4,758 रन बनाए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 211 मैचों में 110.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 4,347 रन बनाए हैं।

शेफाली वर्मा के पास भी सुनहरा मौका

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भी इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। उन्हें इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 133 रन बनाने होंगे। यदि वह यह उपलब्धि हासिल कर लेती हैं, तो वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन जाएंगी।

महिला टी-20I क्रिकेट: एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन

प्लेयरदेश मैचरनवर्ष
शेफाली वर्माभारत258672026
लौरा वोल्वार्ड्टसाउथ अफ्रीका 248242026
नताशा माइल्सहांगकांग278002026
ईशा ओजायूएई227792025
यास्मीन दासवानीहांगकांग227792026
स्मृति मंधानाभारत237742026
स्मृति मंधानाभारत237632024

शेफाली वर्मा ने वर्ष 2026 में अब तक 25 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 867 रन बनाए हैं। ऐसे में इस मुकाबले में उनके प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

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Updated on:

18 Oct 2026 12:50 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:40 pm

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