हवाई सफर महंगा: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, टिकट पर कितने रुपए बढ़ेंगे?

एटीएफ आमतौर पर किसी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। इसलिए इसका सीधा असर किराए पर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के कारण बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका-ईरान संबंधित तनावों समेत मध्य पूर्व की स्थिति ने पिछले कुछ महीनों में तेल कीमतों को प्रभावित किया है, जिससे जेट फ्यूल महंगा हुआ है।