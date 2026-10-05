वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के बीच बड़ा उलटफेर: ओमान बना भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर, अमेरिका पीछे छूटा

कतरएनर्जी ने कहा कि मरम्मत में 5 साल तक लग सकते हैं और कुछ दीर्घकालिक अनुबंधों पर लंबी अवधि के लिए 'फोर्स मेज्योर' लागू होगा। अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली की कंपनी एडिसन के लिए कतर का फोर्स मेज्योर अब दिसंबर 2026 की शुरुआत तक बढ़ गया है। इसलिए कतर की गिरावट को सिर्फ भारत की विविधीकरण नीति का नतीजा नहीं माना जा सकता। यह मुख्यतः आपूर्ति पक्ष के संकट का असर भी है।