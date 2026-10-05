Pakistan Human Rights: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने 29 जुलाई, 2025 को जेनेवा में अति-राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए अनेकतावाद और विविधता अपनाने का आह्वान किया। 14 महीने बाद, 25 सितंबर, 2026 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UN जनरल असेंबली के 81वें सत्र में बातचीत का रास्ता चुनने का दावा किया और सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने को भारत में इस्लामोफोबिया का सबूत बताया। शरीफ ने कूटनीति के लिए जगह बनाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। UN के मंच से चुने हुए प्रधानमंत्री का सेना प्रमुख को श्रेय देना बताता है कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके हाथ में है।