5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Pakistan Dual Face: जेनेवा में बहुलवाद इस्लामाबाद में कंटेनर: पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर बेनकाब

Geneva pluralism: जेनेवा में पाकिस्तान ने बहुलवाद और विविधता की वकालत की, लेकिन घरेलू स्तर पर अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और आलोचकों पर कार्रवाई के आरोपों ने उसका दोहरा चेहरा फिर उजागर कर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Oct 05, 2026

Geneva pluralism speech

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तानों के लोकतंत्र व बातचीत की वकालत के दावे बेनकाब,Photo Source@IANS

Pakistan Human Rights: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने 29 जुलाई, 2025 को जेनेवा में अति-राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए अनेकतावाद और विविधता अपनाने का आह्वान किया। 14 महीने बाद, 25 सितंबर, 2026 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UN जनरल असेंबली के 81वें सत्र में बातचीत का रास्ता चुनने का दावा किया और सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने को भारत में इस्लामोफोबिया का सबूत बताया। शरीफ ने कूटनीति के लिए जगह बनाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। UN के मंच से चुने हुए प्रधानमंत्री का सेना प्रमुख को श्रेय देना बताता है कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके हाथ में है।

अहमदियों पर सबसे गहरी चोट

समुदाय के रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में 21 मस्जिदों को अपवित्र किया गया, 381 कब्रें तोड़ी गईं और 250 अहमदियों पर धार्मिक मामलों में केस दर्ज हुए। 'यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' की रिपोर्ट में फरवरी में 10 दिनों के भीतर पंजाब में तीन अहमदी मस्जिदें गिराने और अप्रैल में कराची में 400 से ज़्यादा लोगों की भीड़ द्वारा लईक चीमा की पीट-पीटकर हत्या का ज़िक्र है। जनवरी 2025 में 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' के दबाव के बाद पुलिस ने डास्का में सर मुहम्मद जफरुल्लाह खान की देखरेख में बनी मस्जिद गिरा दी।

1,817 में से सिर्फ 37 मंदिर-गुरुद्वारे चालू

संसद को बताया गया कि 1,817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 चालू हालत में हैं। यह आंकड़ा 2025 के आखिर में माइनॉरिटी कॉकस के सामने रखा गया। हिंदू सांसद रमेश कुमार वंकवानी ने इसके लिए 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' को जिम्मेदार ठहराया।

कानून की आड़ में आवाजें खामोश

HRCP ने 2025 में जबरन गायब किए जाने के 273 नए मामले दर्ज किए। 2 जनवरी 2026 को आतंकवाद-रोधी अदालत ने मोईद पीरजादा, शाहीन सहबाई और वजाहत सईद खान समेत पत्रकारों को गैर-मौजूदगी में दो-दो बार उम्रकैद सुनाई। कराची के दाऊदी बोहरा समुदाय पर 2012 और 2015 में बम हमले हुए। लगभग 14,500 बहाई, जिन्हें संविधान में गैर-मुस्लिम माना गया है, हिंसा के बजाय सामाजिक अलगाव झेलते हैं।

भारत को देखकर दिखी पाकिस्तान की बेचैनी

जुलाई 2026 में NEET पेपर लीक को लेकर युवाओं की अगुवाई वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' दिल्ली की सड़कों पर उतरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ने लगभग ईर्ष्या के भाव से देखा। यह प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की घरेलू वास्तविकताओं और उसकी अंतरराष्ट्रीय बयानबाजी के बीच के अंतर को उजागर करती है।

पाकिस्तान में मारे गए 3 आतंकी, सेना के आतंकवाद-विरोधी अभियान का बने शिकार

ये भी पढ़ें
Pakistan army

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 11:31 pm

Published on:

05 Oct 2026 11:14 pm

Hindi News / World / Pakistan Dual Face: जेनेवा में बहुलवाद इस्लामाबाद में कंटेनर: पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर बेनकाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में आतंकी हमला, मारे गए 2 पुलिसकर्मी

Iran terrorist attack
विदेश

काला सागर में जहाज पर हमले में मारे गए दो लोग, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने ठहराया रूस को ज़िम्मेदार

Attack on vessel in Black Sea
विदेश

British Airways Flight Emergency: 37 हजार फीट से 9 हजार फीट पर आया विमान, आयरलैंड के ऊपर मचा हड़कंप

British Airways news
विदेश

पाकिस्तान में मारे गए 3 आतंकी, सेना के आतंकवाद-विरोधी अभियान का बने शिकार

Pakistan army
विदेश

जलवायु परिवर्तन का खौफनाक असर, स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर, कुछ ही दिनों में पानी पर भी संकट

Glacier News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.