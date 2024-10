Pro Kabaddi league 11 के शेड्यूल में बदलाव, इस मैचों की हुई अदला-बदली

इन मैचों के समय में अदला-बदली 23 अक्टूबर मैच 11, तमिल थलाइवाज vs पुनेरी पलटन मैच 12, गुजरात जायंट्स vs यू मुंबा 2 नवंबर मैच 29, यूपी योद्धाज vs पटना पाइरेट्स

मैच, बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस 3 नवंबर मैच 31, बंगाल वारियर्स vs हरियाणा स्टीलर्स मैच 32, पुनेरी पलटन vs यू मुंबा 4 नवंबर मैच 33, पुनेरी पलटन vs गुजरात जायंट्स

मैच 34, बेंगलुरु बुल्स vs तमिल थलाइवाज 5 नवंबर मैच 35, जयपुर पिंक पैंथर्स vs यूपी योद्धाज मैच 36, यू मुंबा vs दबंग दिल्ली केसी 6 नवंबर मैच 37, पटना पाइरेट्स vs यू मुंबा

मैच 38, तमिल थलाइवाज vs तेलुगु टाइटंस 7 नवंबर मैच 39, बंगाल वारियर्स vs दबंग दिल्ली केसी मैच 40, हरियाणा स्टीलर्स vs गुजरात जायंट्स 18 नवंबर मैच 61, तेलुगु टाइटंस vs हरियाणा स्टीलर्स

मैच 62, बेंगलुरु बुल्स vs यू मुंबा 21 नवंबर मैच 67, बंगाल वारियर्स vs तेलुग टाइटंस मैच 68, बेंगलुरु बुल्स vs हरियाणा स्टीलर्स 22 नवंबर मैच 69, तमिल थलाइवाज vs यूपी योद्धाज

मैच 70, जयपुर पिंक पैंथर्स vs दबंग दिल्ली केसी 25 नवंबर मैच 75, पुणेरी पल्टन vs जयपुर पिंक पैंथर्स मैच 76, यू मुंबा vs बेंगलुरु बुल्स >> 26 नवंबर मैच 77, यूपी योद्धाज vs तमिल थलाइवाज