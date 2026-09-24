बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर पप्पू यादव का बड़ा सवाल, बोले- ‘क्या कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं?’

पप्पू यादव इससे पहले भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। उनके ताजा बयान में इस बार सुरक्षा के साथ नशे का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है। अब उनके बयान के बाद बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। सांसद ने इन दोनों मुद्दों पर चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन से गंभीरता से काम करने की जरूरत बताई है।