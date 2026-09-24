बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर पप्पू यादव का बड़ा सवाल, बोले- ‘क्या कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं?’

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बेटियों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठाया। (फाइल फोटो-IANS)
Bihar Women Safety News: पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में सबसे बड़ा सवाल मां-बहनों और बेटियों की सुरक्षा का है। इसी के साथ उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर भी चिंता जताई।
पप्पू यादव ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? उनके इस सवाल के जरिए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
सांसद ने बिहार में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बिहार से नशीले पदार्थों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर नशे का कारोबार और इस्तेमाल नहीं रुका तो इसका असर आने वाले समय में समाज पर किस तरह पड़ेगा।
पप्पू यादव के मुताबिक, नशे की समस्या का असर सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज पर भी दिखाई देता है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए रोकथाम के साथ-साथ नशीले पदार्थों की सप्लाई पर कार्रवाई की जरूरत है।
बिहार के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा और नशे के मुद्दे को राज्य के लिए अहम बताया। उनका कहना है कि कानून का डर और प्रशासन की सख्ती दोनों जरूरी हैं, ताकि ऐसी समस्याओं पर लगाम लगाई जा सके।
पप्पू यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़ी घटनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। हाल में जमुई में एक नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे।
पप्पू यादव इससे पहले भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। उनके ताजा बयान में इस बार सुरक्षा के साथ नशे का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है। अब उनके बयान के बाद बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। सांसद ने इन दोनों मुद्दों पर चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन से गंभीरता से काम करने की जरूरत बताई है।
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