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जमुई छेड़छाड़ मामले पर पप्पू यादव का बड़ा सवाल, बोले- एक का हाफ एनकाउंटर तो बाकी का क्यों नहीं?

Pappu Yadav Latest News: जमुई छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी पर पुलिस कार्रवाई के बाद पप्पू यादव ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने महिला सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी।
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पटना

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Imran Sheikh

Sep 23, 2026

Jamui Case

महिला सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। (फोटो सोर्स-IANS)

Jamui Molestation Case:बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। अब इस कार्रवाई को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं।

पप्पू यादव ने कहा कि अगर एक आरोपी के खिलाफ पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई कर सकती है, तो फिर दूसरे मामलों में ऐसा क्यों नहीं होता? उन्होंने सवाल किया है कि एक का हाफ एनकाउंटर तो बाकी का क्यों नहीं?

उनका कहना था कि महिलाओं और बच्चियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई हर आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले नेताओं को अपने आसपास भी देखना चाहिए।

क्या हुआ था जमुई में?

यह मामला 19 सितंबर का है। पुलिस के मुताबिक, एक किशोर लड़का और लड़की कोचिंग से लौट रहे थे। दोनों जमुई के बाहर एक इलाके में गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। दोनों के साथ बदसलूकी की गई और लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई।

घटना के कई वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आए। वीडियो में कुछ लोग दोनों को घेरते और उनके साथ बदसलूकी करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी।

पुलिस ने इस मामले में पहले तीन आरोपियों को पकड़ा था। इसके बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव और एक अन्य आरोपी हरेराम यादव के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, हरेराम को पकड़ने के बाद पूछताछ में नंदन के बारे में पता चला।

इसके बाद पुलिस टीम नंदन की तलाश में पहुंची। पुलिस का कहना है कि नंदन ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्तौल मिलने की भी बात कही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसका किसी दूसरे अपराध से कोई संबंध था या नहीं।

पप्पू यादव ने नेताओं से क्या कहा?

पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, उन्हें पहले अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए।

उन्होंने राजनीतिक दलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों को टिकट दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि अपराध के मामले में किसी के साथ भी अलग रवैया नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए।

जमुई की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया था। पुलिस की कार्रवाई के साथ अब मामले की जांच आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर नजर है। वहीं, जमुई की घटना ने बिहार में महिला सुरक्षा और अपराध पर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है।

नाबालिग लड़की से बदसलूकी पर पप्पू यादव का बयान, बोले- ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, लोग ऐसा सोचेंगे भी तो भारत छोड़ दूंगा’

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Jamui Minor Harassment Case, Pappu Yadav Statement,

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Updated on:

23 Sept 2026 12:07 pm

Published on:

23 Sept 2026 12:07 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जमुई छेड़छाड़ मामले पर पप्पू यादव का बड़ा सवाल, बोले- एक का हाफ एनकाउंटर तो बाकी का क्यों नहीं?

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