जमुई छेड़छाड़ मामले पर पप्पू यादव का बड़ा सवाल, बोले- एक का हाफ एनकाउंटर तो बाकी का क्यों नहीं?

इसके बाद पुलिस टीम नंदन की तलाश में पहुंची। पुलिस का कहना है कि नंदन ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्तौल मिलने की भी बात कही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसका किसी दूसरे अपराध से कोई संबंध था या नहीं।