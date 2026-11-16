छठ पूजा पर कल्याण बनर्जी के बयान से भड़के चिराग पासवान, बोले- ‘कुछ क्षेत्रीय नेता ‘ब्रांड भारत’ को नुकसान पहुंचा रहे’

चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश को फिर से “गुंडाराज” और डर के दौर में ले जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि PDA के नाम पर अलग-अलग गठजोड़ के जरिए पुराने दौर की राजनीति को वापस लाने का प्रयास हो रहा है। चिराग ने कांग्रेस और सपा पर दलितों और वंचित वर्गों के शोषण का भी आरोप लगाया और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके शासनकाल को अच्छी तरह जानती है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता एक बार फिर NDA के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्हें यहां भी जनता के समर्थन की उम्मीद है।