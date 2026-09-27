SIR विवाद पर जीतन राम मांझी का चिराग पासवान को जवाब, बोले- ‘EC के फैसले सार्वजनिक करना गलत परंपरा, अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से होता है’

SIR को लेकर विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अपने हालिया स्पष्टीकरण में कहा है कि मतदाता सूची के SIR से जुड़े फैसले आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को जनता के मन में उठ रहे सवालों और आशंकाओं को दूर करने के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है।