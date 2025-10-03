Traffic Challan: दुर्गा पूजा पर पटना में टूटा रिकॉर्ड, सिर्फ ट्रैफिक चालान से करोड़ के करीब पहुंची वसूली

पटना ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 29 सितंबर सप्तमी के दिन ही 21 लाख 40 हजार रुपये का चालान काटा गया। इसके अगले दिन 30 सितंबर अष्टमी को यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया और एक ही दिन में 40 लाख 41 हजार रुपये का चालान वसूला गया। इस तरह दोनों दिनों में कुल 61 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया, जो पटना में अब तक का सबसे बड़ा त्योहारों के दौरान का ट्रैफिक चालान रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं नवमी और विजय दशमी को भी बड़ी संख्या में चालान काटा गया, हालांकि इन दोनों दिन कितने का चालान कटा इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।