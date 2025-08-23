छत्तीसगढ़ का “पोला पर्व”, बच्चों से लेकर किसानों तक का प्रिय त्योहार… जानें इसकी परंपरा और मान्यताएँ

पोला पर्व का नाम बैलों के गले में डाले जाने वाले लकड़ी के औजार ‘पोला’ से पड़ा है। परंपरा है कि इस दिन बैलों को स्नान कराकर, उनके शरीर पर हल्दी, तेल और गोबर लगाया जाता है। उनकी सींगों को रंग-बिरंगे रंगों से सजाया जाता है और गले में घंटियाँ, पायल व झुनझुने बाँधे जाते हैं। इसके बाद विधि-विधान से उनकी पूजा की जाती है। पूजा के उपरांत बैलों को खेत की मेड़ पर दौड़ाया जाता है जिसे पोला दौड़ कहा जाता है। बैलों को गुड़, चना और पकवान खिलाए जाते हैं। इस अवसर पर पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल होता है।