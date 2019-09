अमित शाह ने PM मोदी को दी बधाई, संयुक्त राष्ट्र में भाषण को बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उन्होंने भारत को विश्व मंच पर एक अग्रणी तर्कसंगत आवाज के रूप में पेश किया।

शाह ने ट्वीट किया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनजीए में उनके ऐतिहासिक भाषण के लिए बधाई देता हूं।

I congratulate PM @narendramodi for a historic speech at UNGA. He perfectly summed up our cultural ethos, aspirations of 130crore Indians and our resolve to build a better future for our people. PM Modi has put India on the world stage as a leading voice of reason and purpose.

उन्होंने हमारे सांस्कृतिक लोकाचार, 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं और हमारे लोगों के एक बेहतर भविष्य के निर्माण के हमारे संकल्प को सही तरीके से पेश किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व मंच पर एक तर्कसंगत और उद्देश्यपरक अग्रणी आवाज के रूप में पेश किया है। शाह की टिप्पणी यूएनजीए में मोदी के भाषण के तत्काल बाद आई है।

PM @narendramodi like a true statesman has not only conveyed the message of universal brotherhood but also reminded the world of India’s unprecedented contribution towards Global Peace.



From ‘Jan Bhagidari to Jan Kalyan to Jag Kalyan’ is the new mantra for the world to follow.