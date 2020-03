Coronavirus: लंदन से लौटीं दिग्गज सांसद, खुद को कमरे में किया कैद

नई दिल्ली। कोरोनावयारस ( coronavirus ) का तांडव पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस को लेकर केंद्र सरकार ( Centre govt ) से लेकर तमाम राज्य सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं। खास बातय है कि विदेशों से आने वाले तमाम भारतीय नागरिकों ( Indian Citizen ) को कड़ी नजर रखी जा रही है। क्योंकि अब तक जितने भी कोरोनावायरस से संक्रमित केसों की पुष्टि हुई है उनमें ज्यादातर केस विदेश से आने वालों के ही है।

इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो अभिनेत्री से नेता बनी मिमी चक्रवर्ती ( Mimi Chakraborty ) को लेकर आई है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया है।

As per govt guidelines, Mimi Chakraborty will be home quarantined for 14 days as she returned from London today: Anirban Bhattacharya, Press Secretary of Trinamool Congress (TMC) MP Mimi Chakraborty pic.twitter.com/MUyxza68Bd