coronavirus: निजामुद्दीन के मरकज पर बोले केजरीवाल- मंदिर-गुरुद्वारे सब खाली हैं, फिर ऐसी हरकत क्यों ?

नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद पूरा देश सिहर उठा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उप राज्यपाल से मरकज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है।

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहीं देश में चैत्र नवरात्रि चल रही है, इस महामारी को लेकर सारे मंदिर, गुरुद्वारा बंद हैं ऐसे में फिर ये हरकत क्यों हुई यह बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि निजामुद्दीन के मरकज से निकले लोग कई राज्यों में नुकसान पहुंचाएंगे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही है। वह चिंताजनक है।

मरकज से 1548 लोगों को बाहर लाया गया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निजामुद्दीन के मरकज में 12-13 मार्च को देश विदेश से 2000 लोग आए हुए थे। अब तक 1,548 लोगों को मरकज से बाहर लाया गया है। इसमें 441 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। साथ ही मरकज के 24 केस पॉजिटिव केस मिले हैं। जबकि 86 मरीजों की हालत स्थिर है। वहीं 1107 लोगों को क्वारेंटाइन में भेजा गया है।

Out of the 97 cases in Delhi, 24 cases are from Markaz, Nizamuddin. 41 have travel history to foreign countries and 22 are family members of the foreign travelers. 10 cases yet to be ascertained. No local community transmission right now: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/btwnxrzylM

केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को इस बारे में कार्रवाई करने को कहा गया है । भरोसा है कि जल्द ही वो ठोस कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर किसी अधिकारी की ओर से कोई लापरवाही पाई गई तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा।

Delhi Govt wrote to Lieutenant Governor for registration of FIR in this case, I have full hope he will give orders soon. If any negligence is found on part of any officers then action will be taken against them also: Delhi CM Arvind Kejriwal on Markaz, Nizamuddin case #COVID19 pic.twitter.com/KadtcIHZSz