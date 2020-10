11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा, ये रहा पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Vidhan Sabha Chunav ) की सरगर्मी तेज है। वहीं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा ( Rajya Sabha Election ) सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने कहा कि नौ नवंबर को इन सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि जिन सीटों पर चुनाव होंगे, वे सभी 25 नवंबर को खाली हो रहे हैं।

11 सीटों पर चुनाव

भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा दाखिल कर सकेंगे। वहीं, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो नवंबर है। वहीं, नौ नवंबर को सुबह नौ से शाम चार बजे तक वोटिंग कराई जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 11 नवंबर तक राज्यसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जिन 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगी, उनमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश से है। जबकि, एक सीट उत्तराखंड की है।

