नई दिल्ली। कर्नाटक में सियासी संकट ( Karnataka Political crisis ) लगातार गहराता जा रहा है। कुमारस्वामी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ( B. S. Yeddyurappa ) ने विधानसभा में बहुमत होने का दावा किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपने पद से इस्तीफा दें और हम विधानसभा में बहुमत पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं देने पर भाजपा बुधवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।

भाजपा विधायकों से स्पीकर ने मिलने से किया इनकार

हालांकि बी एस येदियुरप्पा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के काम करने के अंदाज पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 10 जुलाई को गांधी मूर्ति के सामने भाजपा विधायक धरना देंगे । इसी बीच कर्नाटक में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मिलने गया था। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने मिलने से इनकार कर दिया है । प्रतिनिधिमंडल मिले बिना वापस लौट गया।

Bengaluru: BJP MLAs went to Karnataka Assembly Speaker's office and left without meeting the Speaker, KR Ramesh Kumar, as he was not there. #Karnataka pic.twitter.com/8LyGftFFZA — ANI (@ANI) July 9, 2019

8 विधायकों के इस्तीफे नियम विरुद्ध- स्पीकर

वहीं स्पीकर ने 13 विधायकों के इस्तीफे पर भी सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि बागी विधायकों ने बिना मुलाकात किए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसमें 13 में से 8 विधायकों के इस्तीफे पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। 5 विधायक हमसे मिलने आ रहे हैं। उनकी समस्या सुनने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar:Have written to Governor that none of the rebel MLAs have met me. He has expressed confidence that I'll uphold constitutional norms. Out of 13 resignations, 8 are not according to law. I've given them time to present themselves before me pic.twitter.com/KSNInlGwBX — ANI (@ANI) July 9, 2019

बहुमत परीक्षण के लिए नहीं जाएंगे बागी विधायक

वहीं बागी विधायकों की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बागी विधायकों का कहना है कि बहुमत परीक्षण के लिए वो विधानसभा में नहीं जाएंगे। बता दें कि बागी विधायक गोवा में हैं।

सिद्धारमैया का भाजपा पर आरोप

वहीं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक में सियासी संकट के लिए भाजपा को जिम्‍मेदार ठहराया है। उन्‍होंने कहा कि इस बार भाजपा की सिर्फ प्रदेश इकाई ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता भी शामिल हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा नेतृत्‍व के निर्देश पर कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का काम जारी है। सरकार को अस्थिर करना भाजपा की आदत रही है। यह अलोकतांत्रिक है, जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया था।

Siddaramaiah, Congress: This time not only state BJP wing but also national level leaders like Amit Shah & Mr Modi are involved. On their direction efforts have been put to destabilise govt. It's against democracy&people's mandate. They're offering money, position, ministership. https://t.co/2lgbUEIXma — ANI (@ANI) July 9, 2019

कर्नाटक में गहराया सियासी संकट

गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायकों ने सामूहिक तौर से इस्तीफा सौंप दिया है। जिसके बाद राज्य में सियासी माहौल गर्म है। सत्तारूढ़ दल भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहा है तो मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इसके लिए सीधे-सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार में विधायकों की अनदेखी की वजह से यह माहौल बना है।