वायनाड में राहुल गांधी के साथ शख्स ने की अजीब हरकत, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। केरल स्थित अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की चार दिवसीय यात्रा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ एक शख्स ने अजीब हरकत कर दी।

दरअसल, राहुल गांधी उस समय अपने समर्थकों के बीच थे और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने उनको गाल पर किस कर लिया।

इस शख्स ने पहले तो राहुल गांधी से हाथ मिलाया और उसके बाद उनको किस कर लिया।

Kerala: A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad. pic.twitter.com/8hk2et4ifJ

हालांकि इस घटना से कुछ क्षण के लिए असहज हुए राहुल गांधी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कैमरे में कैद इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

इससे पहले राहुल गांधी ने यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की।

यही नहीं राहुल गांधी ने केंद्र से केरल बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए हरसंभव मदद करने की अपील भी की।

#WATCH A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad in Kerala. pic.twitter.com/9WQxWQrjV8