पंजाब: सांसद बनने के बाद सनी देओल ने पहली बार किया क्षेत्र का दौरा, शेयर की फोटों

चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सनी देओल ने रविवार को पहली बार अपने क्षेत्र का जायजा लिया। गुरदासपुर का दौरा कर रहे सनी देओल सबसे पहले सुजानपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया।

Today, met teams at Sri Kartarpur Sahib corridor to review progress of corridor work. pic.twitter.com/bvJHOcPR8L