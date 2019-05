चुनाव परिणाम से एक दिन पहले NCP को झटका, जयदत्त क्षीरसागर शिवसेना में होंगे शामिल

नई दिल्ली। 23 मई (गुरुवार) यानी कल लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सबकी निगाहें चुनाव परिणाम और नई सरकार पर टिकी है। लेकिन, इसी बीच नेशनल कांग्रेस पार्टी ( NCP ) को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता जयदत्त क्षीरसागर ( Jaydutt Kshirsagar ) ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो शिवसेना ( shivsena ) का दामन थामेंगे।

NCP नेता जयदत्त क्षीरसागर ने विधायकी पद से दिया इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक, जयदत्त ने बुधवार को विधायकी पद से इस्तीफा दिया है और आज कभी वो शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। वह महाराष्ट्र के बीड़ जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में अकेले एनसीपी विधायक थे। गौरतलब है कि जयदत्त क्षीरसागर हाल ही में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके निवास मतोश्री पर मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि क्षीरसागर काफी समय से राकंपा से नाराज चल रहे थे, यह नाराजगी पार्टी द्वारा उनकी अनदेखी और उनके स्थानीय प्रतिद्वंदी धनंजय मुंडे को अधिक महत्व देने को लेकर है। यहां आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन किया है।

Jaydutt Kshirsagar, NCP leader and former Maharashtra Minister, has resigned from MLA post; he will join Shiv Sena later today https://t.co/cfx4hRHLRA