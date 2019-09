सर्जिकल स्ट्राइक से हाउडी मोदी तक, पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के भाषण की प्रमुख बातें

नई दिल्ली। सात दिवसीय यात्रा के बाद अमरीका से शनिवार को स्वदेश पहुंचे पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर हुए भव्य स्वागत के बाद आज के दिन की महत्ता बताई। उन्होंने देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए तीन साल पहले पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने अमरीका में आयोजित हाउडी मोदी इवेंट और संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के बारे में भी जानकारी दी।

हवाई अड्डे के बाहर बनाए गए मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि इतनी रात को आप सभी लोग मेरे स्वागत के लिए यहां पहुंचे हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस स्वागत-सत्कार का काफी आभारी हूं और पूरे देश को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं।

विक्रम लैंडर मसले की होगी जांच, राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठनः के सिवन

पीएम मोदी ने कहा कि तीन साल पहले 28 की रात को ही मेरे देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की आन-बान-शान को दुनिया के सामने और अधिक ताकत के साथ प्रस्तुत किया था।

I want to thank you all for coming in large numbers. This has been a memorable welcome back home.



On this occasion, I bow to each and every Indian: PM @narendramodi interacts with citizens at Delhi Airport — PMO India (@PMOIndia) September 28, 2019

पीएम ने कहा, "मैं आज उस रात को याद करते हुए, हमारे वीर जवानों के साहस को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।"

इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की रात के बारे में कहा, "आज 28 सितंबर है। तीन साल पहले इसी तारीख को मैं पूरी रात एक पल भी सोया नहीं था। पूरी रात जागता रहा था। हर पल टेलीफोन की घंटी कब बजेगी, इसी के इंतजार में था।"

तटरेखा पर आतंकी हमले की संभावना, हमारी समुद्री सीमा पूरी तरह मजबूतः राजनाथ सिंह

उन्होंने आगे कहा, "वो 28 सितंबर भारत के वीर जवानों के पराक्रम की एक स्वर्णिम गाथा लिखने वाला था।"

पीएम ने बताया कि #HowdyModi, ह्यूस्टन का वो समाहोह, उसकी विशालयता और भव्यता, प्रेसिडेंट का वहां आना, दुनिया को हमारी दोस्ती का अहसास होना, वो तो सब है ही, लेकिन इतने कम समय में अमरीका के हमारे भारतीय भाई-बहनों ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया उसकी वाहवाही हर तरफ थी।

The programme in Houston, #HowdyModi was grand. The coming of @POTUS was special. There were Republicans and Democrats.

In addition to all this, what stands out is the manner in which the Indian community in USA, in Texas and in Houston showcased their presence: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) September 28, 2019

उन्होंने यह भी कहा कि इस अहमियत का एक एक विराट रूप मैंने इस बार अमरीका में देखा है। विश्वभर में फैले हुए हमारे भारतीयों ने भी अपने-अपने देशों में उन देश के लोगों का प्यार हासिल किया है, यह भी भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है।

पीएम ने कहा, "आज दुनियाभर में भारत की स्वीकृति बढ़ी है। भारत के प्रति आदर का भाव बढ़ा है। इसका पूरा श्रेय देश और दुनियाभर में फैले मेरे भाई-बहनों को है।"

देशभर में लागू होगा केवल एक हेल्पलाइन नंबर 112

पीएम बोले, "भारत किस तरह दुनिया का दिल जीत सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद अनुभव किया है। मैं आज यहां से अमरीका में रहनेे वाले अपने भाई-बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।"

Grand reception of PM Shri @narendramodi on his arrival from his unprecedented and successful visit to the USA. #IndiasPrideModi https://t.co/8GWJtsLVKe — BJP (@BJP4India) September 28, 2019

पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा, "कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो रहा है। दुर्गा पूजा का महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की हृदय पूर्वक बहुत शुभकामना देता हूं।"

पीएम ने कहा कि वह 130 करोड़ देशवासियों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपनी अमरीका यात्रा के बारे में कहा कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वह अमरीका में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में गए थे और अब 2019 में भी वहां पहुंचे। समूचे विश्व में भारत के प्रति आदर और मान-सम्मान बढ़ा है। इसका कारण 130 करोड़ हिंदुस्तानी है, जिन्होंने जबर्दस्त मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाई।