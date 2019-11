राहुल और प्रियंका गांधी ने तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से की मुलाकात

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी आज सुबह तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। दोनों नेता करीब आधे घंटे तक चिदंबरम से जेल के अंदर मुलाकात की। तिहाड़ के महानिदेशक संदीप गोयल ने जेल संख्या सात में दोनों नेताओं के आने की पुष्टि की। आईएनएक्स मीडिया मामले में सजा काट रहे पी चिदंबरम इसी जेल में बंद हैं।

इससे एक महीने पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तिहाड़ में चिदंबरम से मुलाकात की थी।

Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra arrive at Tihar Jail to meet Congress leader P Chidambaram pic.twitter.com/u1wGFv8uuo