Rahul Gandhi के एक Tweet से तीन निशाने, 'भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है'

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी ( Bhartiya Janata Party ) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ( centre govt ) पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट करके तीन निशाने साधे। उन्होंने आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने "संस्थागत झूठ" बोले हैं, जिसकी "भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी"।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट ( Rahul Gandhi tweet ) किया, "भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है।

1. Covid19 टेस्ट पर बाधाएँ लगायीं और मृतकों की संख्या ग़लत बतायी।

2. GDP के लिए एक नई गणना पद्धति लागू की।

3. चीनी आक्रमण पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को डराया।

ये भ्रम जल्द ही टूट जाएगा और देश को इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी।"

इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि 10 अगस्त तक भारत कोरोना वायरस मामलों में दो मिलियन यानी 20 लाख केस का आंकड़ा पार कर जाएगा। इतना ही नहीं राहुल ने कोरोना वायरस के 10 लाख मामले दर्ज किए जाने पर लेकर सरकार को उचित कदम उठाने की सलाह भी दी थी।

BJP has institutionalised lies.



1. Covid19 by restricting testing and misreporting deaths.

2. GDP by using a new calculation method.

3. Chinese aggression by frightening the media.



The illusion will break soon and India will pay the price.https://t.co/YR9b1kD1wB