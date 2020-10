आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से 10 तक के 42 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त स्कूल किट

अमरावती। आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को राज्य के स्कूली बच्चों के लिए कृष्णा जिले के पुनाडीपाडु गांव में एक और कल्याणकारी योजना जगन्नाथ विद्या कनुका का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को एक मुफ्त स्कूल किट दी जाएगी। इस किट में तीन जोड़ी यूनिफ़ॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोज़े, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, बेल्ट और एक स्कूल बैग होंगे, जिनका कोई दाम नहीं चुकाना होगा।

इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 42 लाख 34 हजार 322 स्कूल किट वितरित की जाएंगी। प्रत्येक किट की लागत 1600 रुपये आएगी। इस योजना की अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपये है और इस किट को राज्य भर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को वितरित किया जाएगा। इन किटों को कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

इस योजना की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अतीत से अलग यह नई योजना छात्रों को उनके माता-पिता पर कोई बोझ डाले बिना सभी अनिवार्य जरूरतों को प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, "यह राज्य में शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करता है और सरकारी स्कूलों में नामांकन दर को मजबूत करेगा।"

To encourage equitable & inclusive education for all, Hon'ble CM @ysjagan has launched #JaganannaVidyaKanuka. Education Kits equipped with essentials will be handed over to 43 lakh children within the next 2 days. pic.twitter.com/ocpxkc4U2r