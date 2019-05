पश्चिम बंगाल: BJP अध्यक्ष दिलीप घोष और हेमंत बिस्वा के काफिले पर हमला, TMC पर लगा आरोप

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले पांच चरणों से हिंसा का दौर जारी है। इसी बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ( Dilip Ghosh ) और असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ( Himanta Biswa Sarma ) के काफिले पर हमला हुआ है। हमला उस वक्त हुआ जब नेताओं का काफिला पश्चिम मिदिनापुर स्थित खेजुरी इलाके से गुजर रहा था। हमलेे का आरोप ममता सरकार पर लग रहा है।

The @crpfindia personnel are helping us to gradually move away from here. Three .@BJP4Bengal workers are taken away by .@AITCofficial goons in front of police / Kultha Bazar, under PS Khejuri and kept in TMC union office. Goons have damaged 20+ motorbikes.#ShameMamata pic.twitter.com/XT7wWE0Cmn