Javed Akhtar on Delimitation: परिसीमन विधेयक को लेकर बहस के बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने प्रस्तावित व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे, महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि अभी अंतिम योजना सामने नहीं आई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि परिसीमन को किस तरह लागू किया जाएगा, नई सीटें कैसे बनाई जाएंगी और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए जाएंगे।