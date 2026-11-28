परिसीमन पर जावेद अख्तर ने उठाए सवाल, फोटो सोर्स- ANI
Javed Akhtar on Delimitation: परिसीमन विधेयक को लेकर बहस के बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने प्रस्तावित व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे, महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि अभी अंतिम योजना सामने नहीं आई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि परिसीमन को किस तरह लागू किया जाएगा, नई सीटें कैसे बनाई जाएंगी और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए जाएंगे।
जावेद अख्तर ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा सवाल उस संभावित व्यवस्था को लेकर है, जिसमें परिवार नियोजन को प्राथमिकता नहीं देने वाले क्षेत्रों को अधिक सीटें मिलने और परिवार नियोजन का पालन करने वाले क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम सीटें मिलने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी व्यवस्था से संतुलन कैसे कायम होगा।
जावेद अख्तर ने कहा कि फिलहाल परिसीमन की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। इसलिए इसके विस्तृत प्रावधान जारी होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि देश को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में किस आधार पर बांटा जाएगा और सीटों के पुनर्वितरण का वास्तविक स्वरूप क्या होगा।
उन्होंने कहा कि अंतिम विवरण सामने आने के बाद ही इस पर पूरी तरह विचार किया जा सकेगा। उनके मुताबिक, इसके बाद यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के अलावा विपक्ष के कौन-कौन से सदस्य या नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में सामने आते हैं और कौन इसका विरोध करते हैं।
जावेद अख्तर की टिप्पणी का मुख्य केंद्र जनसंख्या और परिवार नियोजन के बीच संभावित संबंध है। उनका सवाल है कि जिन क्षेत्रों ने परिवार नियोजन को अपनाया और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया, अगर उन्हें परिसीमन में कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है और इसके उलट अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो यह व्यवस्था किस तरह संतुलित मानी जाएगी।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम योजना और उसके मानदंड सामने आने के बाद ही इस मुद्दे पर ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फिलहाल उनकी टिप्पणी ने परिसीमन के संभावित राजनीतिक प्रभावों को लेकर चल रही बहस को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है।
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