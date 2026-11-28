Instagram Friendship Scam: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से होने वाली दोस्ती कब भरोसे के नाम पर ठगी में बदल जाए, इसका एक मामला पुणे में सामने आया है। इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती के बाद 23 साल की युवती को उस पर इतना भरोसा हो गया कि वह उसके बुलाने पर बुधवार चौक पहुंच गई। युवक ने उसे दगडूशेठ गणपति के दर्शन कराने और पूजा करवाने का भरोसा दिया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कहानी ही बदल गई।