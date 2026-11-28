मंदार किवले पर गोलीबारी और कोयते से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय प्रथमेश दीपक येनपुरे को गिरफ्तार किया है। वह पुणे के कात्रज का रहने वाला है और मूल रूप से पाबे का निवासी है। अदालत ने उसे 2 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले आरोपी अक्षय चव्हाण (20), अमोल चव्हाण (48), ओमकार उर्फ बाब्या पवार (19), सत्यम मोरे (25), सूरज मळेकर (22), स्वप्नील गवळी (28) और अथर्व सोपान मारणे (19) को भी अदालत ने 2 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा था।