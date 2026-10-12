छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल, सोनल मिश्रा समेत 8 संयुक्त आयुक्तों की नई पदस्थापना

राज्य कर विभाग में प्रशासनिक बदलाव (Photo Source- Patrika File Photo)
Joint Commissioner Transfer: छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने राज्य कर संयुक्त आयुक्त स्तर के आठ अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए उन्हें अलग-अलग संभागों और शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में 8 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और बिलासपुर संभागों के साथ विभागीय मुख्यालय और अपील शाखा में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, सोनल के. मिश्रा को रायपुर संभाग-दो से हटाकर राज्य कर आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें नवा रायपुर अटल नगर स्थित बीआईयू में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर की गई है। विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत अन्य संयुक्त आयुक्तों के वर्तमान कार्यस्थल में भी बदलाव किया गया है। अधिकारियों को अलग-अलग संभागों और शाखाओं में पदस्थ करते हुए विभागीय कार्यों के पुनर्वितरण की व्यवस्था की गई है।
वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश में आठ संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना का उल्लेख है। इसके अनुसार अधिकारियों को निम्नलिखित स्थानों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। ये नियुक्तियां आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत विभागीय मुख्यालय, संभागीय कार्यालयों और अपील शाखा में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इससे राज्य कर विभाग की विभिन्न इकाइयों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हुआ है।
हालांकि, आदेश में फेरबदल के पीछे प्रशासनिक आधार का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया है। राज्य कर विभाग में हुए इस बदलाव के बाद अब संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापना स्थलों पर जिम्मेदारी संभालनी होगी।
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