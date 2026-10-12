छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल, सोनल मिश्रा समेत 8 संयुक्त आयुक्तों की नई पदस्थापना

जारी आदेश के अनुसार, सोनल के. मिश्रा को रायपुर संभाग-दो से हटाकर राज्य कर आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें नवा रायपुर अटल नगर स्थित बीआईयू में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर की गई है। विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत अन्य संयुक्त आयुक्तों के वर्तमान कार्यस्थल में भी बदलाव किया गया है। अधिकारियों को अलग-अलग संभागों और शाखाओं में पदस्थ करते हुए विभागीय कार्यों के पुनर्वितरण की व्यवस्था की गई है।