Bharatmala Project: अभनपुर में आकार ले रहा प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरचेंज, तीन हाईवे होंगे कनेक्ट

अभनपुर क्षेत्र में इस तरह की मल्टी-लेवल कनेक्टिविटी विकसित होने से रायपुर से गुजरने वाले लंबी दूरी के ट्रैफिक को वैकल्पिक और सीधा मार्ग मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दूसरे जिलों और राज्यों की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर अनावश्यक प्रवेश से बचाने में यह नेटवर्क मददगार हो सकता है। इंटरचेंज के पूरा होने के बाद रायपुर-जगदलपुर, दुर्ग-आरंग और रायपुर-विशाखापट्टनम मार्गों के बीच आवाजाही अधिक व्यवस्थित होने की संभावना है। इससे यात्रा समय कम करने, जाम की स्थिति घटाने और हाईवे पर वाहनों की गति बनाए रखने में मदद मिल सकती है।