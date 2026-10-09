8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Nana Patekar: सीएम साय ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजलि

छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने कहा कि नाना पाटेकर ने कला एवं समाजसेवा, दोनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी...
less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 09, 2026

Nana Patekar

दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम साय ने गुरुवार को रायपुर में कहा कि विख्यात अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। उनकी सादगी और उनका जो अभिनय करने का तरीका था, बहुत अच्छा लगता था।

मुख्यमंत्री साय ने पोस्ट कर कहा कि अपने अद्भुत अभिनय कौशल, सहज व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों के माध्यम से उन्होंने कला एवं समाजसेवा, दोनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका निधन कला एवं सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका योगदान और उनकी स्मृतियां सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगी।

बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट से गोवा स्थित उनके घर में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। महाराष्ट्र के पुणे के डोणजे गांव में नाना पाटेकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

Research: वर्क फ्रॉम होम से मेंटल हैल्थ में बदलाव, आईटी कर्मियों पर रिसर्च में खुलासा

ये भी पढ़ें
Research
#में अब तक
Nana Patekar

Nana Patekar: सीएम साय ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजलि

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 03:04 am

Published on:

09 Oct 2026 03:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nana Patekar: सीएम साय ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: शहरी सीमा में लाकर समुचित विकास भी करें

Chhattisgarh
ओपिनियन

छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह अब संभालेंगे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा, CISF में मिली नई जिम्मेदारी

IPS Santosh Singh
रायपुर

‘तेलीबांधा का नाम बदला तो आंदोलन करेगा साहू समाज’, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने दी चेतावनी

Telibandha Chowk Name Change
रायपुर

नाना पाटेकर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति

Nana Patekar Death
रायपुर

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.