Nana Patekar: सीएम साय ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजलि

दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम साय ने गुरुवार को रायपुर में कहा कि विख्यात अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। उनकी सादगी और उनका जो अभिनय करने का तरीका था, बहुत अच्छा लगता था।