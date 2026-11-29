CG Land Record: छत्तीसगढ़ में अब पुश्तैनी जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज हासिल करने के लिए लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व विभाग ने वर्ष 1929 से 1945 तक के पुराने 'मिसल बंदोबस्त' और 'अधिकार अभिलेख' को डिजिटल कर दिया है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से घर बैठे इन भूमि रिकॉर्ड को मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। इससे जमीन के पुराने दस्तावेज तलाशने में होने वाली परेशानी और खर्च से राहत मिलेगी।